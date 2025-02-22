Добро пожаловать на Навуходоносор, Избранный! Ткнув "точно пойду" - ты выберешь красную таблетку и познаешь всю суть техно-музыки. Пора тебе присоединиться к восстанию против машин, приходи и приводи друзей во славу Зиона! Dress-code: total black, винил, кожа