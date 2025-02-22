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Matrix night party

Zoccolo 2.0
Лиговский пр., 50 корпус 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добро пожаловать на Навуходоносор, Избранный! Ткнув "точно пойду" - ты выберешь красную таблетку и познаешь всю суть техно-музыки. Пора тебе присоединиться к восстанию против машин, приходи и приводи друзей во славу Зиона! Dress-code: total black, винил, кожа

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