Matrix night party
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Добро пожаловать на Навуходоносор, Избранный! Ткнув "точно пойду" - ты выберешь красную таблетку и познаешь всю суть техно-музыки. Пора тебе присоединиться к восстанию против машин, приходи и приводи друзей во славу Зиона! Dress-code: total black, винил, кожа
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