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Про событие
Возьми красную таблетку и отправься на увлекательное путешествие в глубины Матрицы, где только смелость и решимость смогут раскрыть истинную историю человечества. Красные лазеры будут пронизывать темноту и создавать захватывающую атмосферу. LED-экраны будут воссоздавать завораживающие визуальные эффекты, заставляя тебя погружаться в мир технологической фантазии. - TURUK - NEDISCO - ALI - EGOROV - ANNA SELFISH - LA FLAME Бронь столов: +7 (921) 353-66-66 DC/FC
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