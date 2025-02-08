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Матрица | Tones

Казанская улица, 7М

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возьми красную таблетку и отправься на увлекательное путешествие в глубины Матрицы, где только смелость и решимость смогут раскрыть истинную историю человечества. Красные лазеры будут пронизывать темноту и создавать захватывающую атмосферу. LED-экраны будут воссоздавать завораживающие визуальные эффекты, заставляя тебя погружаться в мир технологической фантазии. - TURUK - NEDISCO - ALI - EGOROV - ANNA SELFISH - LA FLAME Бронь столов: +7 (921) 353-66-66 DC/FC

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