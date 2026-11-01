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Мать Тереза

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Лучшее, что случилось с музыкой мрачного жанра в России за последние 20 лет. Свой путь группа начала в Мичуринске еще в 1990г., и с тех пор выпустила больше 15 альбомов. Автор текстов и вокалист группы Мать Тереза Александр Нектов вынимает прямо из вечности строки, полные трагизма и декаданса. Ритуальное музыкальное сопровождение в сочетании с полными безнадёжной печали и красоты образами буквально разрывает слушателя на куски. Слабонервных просят удалиться.

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