Лучшее, что случилось с музыкой мрачного жанра в России за последние 20 лет. Свой путь группа начала в Мичуринске еще в 1990г., и с тех пор выпустила больше 15 альбомов. Автор текстов и вокалист группы Мать Тереза Александр Нектов вынимает прямо из вечности строки, полные трагизма и декаданса. Ритуальное музыкальное сопровождение в сочетании с полными безнадёжной печали и красоты образами буквально разрывает слушателя на куски. Слабонервных просят удалиться.