Мастера Хтонической Импровизации, Ксерокс 667
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
«Мастера Хтонической Импровизации» (МХИ) в составе: — Сергей Летов — Дмитрий Каховский — Николай Калмыков (Хладна) — Эдуард Драгунов При поддержке «Ксерокс 667» в составе: — Николай Калмыков — Павел Михеев — Егор Егорский Концерт, посвящённый женскому началу. Дни рождения Эдуарда Драгунова и Елены Альфа-Центавровой. Самые неожиданные звуковые сигналы и гармонии, сюрпризы и особые специальные гости. Праздник, пир духа, леденцы на палочках, палочки на леденцах, цветы и брызги.
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