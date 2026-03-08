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Мастера Хтонической Импровизации, Ксерокс 667

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

«Мастера Хтонической Импровизации» (МХИ) в составе: — Сергей Летов — Дмитрий Каховский — Николай Калмыков (Хладна) — Эдуард Драгунов При поддержке «Ксерокс 667» в составе: — Николай Калмыков — Павел Михеев — Егор Егорский Концерт, посвящённый женскому началу. Дни рождения Эдуарда Драгунова и Елены Альфа-Центавровой. Самые неожиданные звуковые сигналы и гармонии, сюрпризы и особые специальные гости. Праздник, пир духа, леденцы на палочках, палочки на леденцах, цветы и брызги.

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