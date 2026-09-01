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Мастер-класс по витражу в технике Тиффани «Птичка»

улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Под руководством опытного художника-монументалиста ты научишься резке, шлифовке и пайке стекла, а также создашь своё первое витражное украшение в виде птички из ярких кусочков стекла. Продолжительность: 2,5 часа. Ведущая: художник-монументалист, руководитель студии мозаики «Модуль» Ирина Бричагина. Мастер-класс идеально подходит для новичков — не требуется никакого опыта работы со стеклом.

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