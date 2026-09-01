Под руководством опытного художника-монументалиста ты научишься резке, шлифовке и пайке стекла, а также создашь своё первое витражное украшение в виде птички из ярких кусочков стекла. Продолжительность: 2,5 часа. Ведущая: художник-монументалист, руководитель студии мозаики «Модуль» Ирина Бричагина. Мастер-класс идеально подходит для новичков — не требуется никакого опыта работы со стеклом.