Мастер-класс по витражу в технике Тиффани «Птичка»
улица Чайковского, 2/7Б
Начало:
Завершение:
2400₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Под руководством опытного художника-монументалиста ты научишься резке, шлифовке и пайке стекла, а также создашь своё первое витражное украшение в виде птички из ярких кусочков стекла. Продолжительность: 2,5 часа. Ведущая: художник-монументалист, руководитель студии мозаики «Модуль» Ирина Бричагина. Мастер-класс идеально подходит для новичков — не требуется никакого опыта работы со стеклом.
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