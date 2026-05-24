ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс по цианотипии

Боги, Гороховая улица, 64

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Цианотипия — один из старейших способов фотопечати. Метод основан на использовании солей железа, которые при воздействии ультрафиолета дают насыщенный синий оттенок. Во время мастер-класса: — Создашь светочувствительную бумагу; — Составишь коллаж из цветов, стекла и кружева; — Перенесёшь изображение на бумагу без использования камеры. Цианотипия — это эксперимент, в результате которого получаются изображения в единственном экземпляре. Ведущая: Яна Куликова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста