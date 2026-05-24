Цианотипия — один из старейших способов фотопечати. Метод основан на использовании солей железа, которые при воздействии ультрафиолета дают насыщенный синий оттенок. Во время мастер-класса: — Создашь светочувствительную бумагу; — Составишь коллаж из цветов, стекла и кружева; — Перенесёшь изображение на бумагу без использования камеры. Цианотипия — это эксперимент, в результате которого получаются изображения в единственном экземпляре. Ведущая: Яна Куликова.