Мастер-класс по цианотипии
Боги, Гороховая улица, 64
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Цианотипия — один из старейших способов фотопечати. Метод основан на использовании солей железа, которые при воздействии ультрафиолета дают насыщенный синий оттенок. Во время мастер-класса: — Создашь светочувствительную бумагу; — Составишь коллаж из цветов, стекла и кружева; — Перенесёшь изображение на бумагу без использования камеры. Цианотипия — это эксперимент, в результате которого получаются изображения в единственном экземпляре. Ведущая: Яна Куликова.
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