Будешь изучать столовый этикет в дружелюбной атмосфере на примере обеда из пяти блюд. Здесь можно не бояться задать «глупый» вопрос или положить салфетку не туда. После практики с такой высокой планкой тебе будет не о чем беспокоиться в более демократичных повседневных заведениях. Оксана Бурцева научит: – грамотно использовать столовые приборы и бокалы; – брать хлеб из общей корзины, работать с крупными салатными листьями, есть суп с длинной лапшой и крупными кусками; – подавать условные знаки персоналу, не произнося ни слова; – куда положить сумочку и мобильный телефон; – как выбрать вино и общаться с сомелье; – когда приступать к еде и как правильно завершить трапезу; – как поддержать беседу в малознакомой компании; – как правильно выходить из-за стола; – что делать, если ты пролил вино, уронил вилку или в рот попала рыбная косточка; – как пользоваться салфеткой (бумажной и тканевой); – как есть сложные десерты и куда положить использованный чайный пакетик; – как держать чайную чашку и брать сахар из общей сахарницы. Все полученные знания ты сразу отработаешь на практике. В меню: – салат с огородной снедью, фруктами и рассольным сыром; – консоме из перепёлок (подаётся с домашней лапшой и овощами «броунуаз»); – освежающий ягодный сорбет; – пожарская котлета с томлёной в сыре гречкой и брусничным соусом; – бокал игристого вина; – мороженое Пломбир «Палкинъ»; – чёрный чай с чабрецом; – родниковая вода с розмарином и клубникой. Важно: пожалуйста, предупреди организатора о своих пищевых ограничениях (серьёзных аллергиях или непереносимости).