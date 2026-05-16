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Мастер-класс по созданию флорариума

Творческая студия Artista Handmade
Дмитровский переулок, 3-5

Начало:

Завершение:

от 5100₽ до 5500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ты научишься создавать вечнозеленый мини-сад из многолетних растений в специальной стеклянной форме. Мастер расскажет об основных принципах создания такой цветочной композиции и поможет создать маленькую оранжерею мечты. Ты сам выберешь форму твоего флорариума: полусфера или сложная геометрическая форма «Тиффани». Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.

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