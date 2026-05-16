Ты научишься создавать вечнозеленый мини-сад из многолетних растений в специальной стеклянной форме. Мастер расскажет об основных принципах создания такой цветочной композиции и поможет создать маленькую оранжерею мечты. Ты сам выберешь форму твоего флорариума: полусфера или сложная геометрическая форма «Тиффани». Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.