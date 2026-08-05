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  1. Санкт-Петербург
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Мастер-класс по медитации с музыкантами из Индии

5-й Предпортовый проезд, 8к5

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Звуки табла, скрипки и гармоники — и тишина внутри. Бесплатный мастер-класс от организаторов самой масштабной медитации России, со-организаторов Международного дня йоги в Санкт-Петербурге, действующих инструкторов йога клубов Петербурга. Тебя ждёт теория и практика, уникальная возможность научиться простой и эффективной технике по балансировке своего внутреннего состояния за одно занятие, чтобы в дальнейшем практиковать медитацию дома. Данный мастер-класс подходит для людей всех возрастов, не требует физической нагрузки и специальной подготовки. Для максимального погружения в состояние медитации для тебя выступят профессиональные музыканты из Индии — Сандип и Милинд Дадал. Ты познакомишься с индийской классической музыкой, насладишься звучанием традиционных инструментов: гармоники и табла, скрипкой, а также вокальными композициями. Братья Далал выступают по всему миру: в Китае, Индонезии, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Сингапуре, Дубае и др., являются победителями престижных музыкальных конкурсов в Индии. Для участия требуется регистрация. Напиши ФИО в сообщения группы.

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