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Мастер-класс по летней испанской кухне

кулинарная студия «Как есть», Гороховая улица, 40

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Поговоришь о гастрономических привычках Испании и деталях, которые делают простые рецепты незабываемыми. Узнаешь секреты приготовления самых популярных блюд и убедишься, что вкусная и красивая еда — это не всегда дорого и сложно. В меню: — Креветки аль ахильо — креветки в чесночном масле. В Испании их принято подавать как тапас — на ломтике хрустящего хлеба. Это идеальная закуска к вину для любой вечеринки. — Тапас с запечёнными перцами. Эти традиционные закуски способны заменить полноценный обед. Ты попробуешь вариант с копчёными перцами и узнаешь лайфхаки, как запекать и очищать их быстро и без лишней возни. — Гаспачо с клубникой. Классический холодный суп в авторском прочтении: вместо привычной томатной кислинки — тонкий баланс сладости и пряности. Получается шелковистый, насыщенный и очень летний вкус. — Крема каталана — легендарный десерт каталонской кухни. Он схож с французским крем-брюле, но готовится на сливках и молоке, с добавлением ярких цитрусовых и пряных ароматов, что делает его текстуру особенной. — Сангрия. Соберёшь классическую красную сангрию на сухом вине и фруктах. Добавишь лёд, корицу и «секретный ингредиент», чтобы вкус получился точь-в-точь как в семейных ресторанчиках на побережье. Каждый участник получит электронные рецепты со всеми деталями процесса после мастер-класса. Важно: пожалуйста, не забудь заранее предупредить организатора о пищевых ограничениях (серьезных аллергиях или непереносимости), если ты понимаешь, что определённые продукты могут входить в состав блюд.

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