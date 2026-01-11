Масонская лажа: вечер сомнительных теорий и убедительных совпадений
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Про событие
Будут обсуждать самые виральные теории заговоров, пытаться докопаться до истины, разгонять юмор и искать рептилоидов. Важно: в пространстве нужно находиться без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.
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