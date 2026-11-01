В центре внимания — сама маска: её форма, выражение и история. Художники обращаются к карнавальным и мифологическим образам, соединяют человеческие и звериные черты, доводят знакомое лицо до гротеска или оставляют лишь узнаваемый контур. В экспозиции соседствуют объёмные предметы, графика и фотографии, произведения разных лет и традиций. Материал становится частью выражения: шероховатая глина хранит следы рук, дерево — движения инструмента, металл, ткань и плёнка предлагают свои способы построения лица. Фактура, цвет и пропорции определяют характер маски — нескольких деталей достаточно, чтобы возникло ощущение улыбки, страха или печали. У каждой работы есть и собственная история: древний обряд, литературный сюжет, знакомое произведение искусства или личное переживание. Эти связи раскрываются через соседство с другими предметами выставки. Вход свободный. Время работы: ср – чт 18:00–23:00 пт – сб 18:00–03:33