ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Markul

Roof Place
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 3300₽ до 20000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт для тех, кто любит, когда в треках одновременно стиль, драма и ощущение «я главный герой ночного фильма про свою жизнь». Markul собирает вечер мрачного вайба, качающих битов и текстов, под которые особенно хорошо смотреть в окно ночного такси и делать вид, что всё очень сложно. В программе — главные хиты, мощный лайв, плотный звук и атмосфера красивого музыкального меланхоличного хаоса. Где-то между танцами и лирикой обязательно появится желание выложить сторис в чёрно-белом фильтре и внезапно задуматься о жизни. Подойдёт тем, кто любит современный хип-хоп, эстетичную грусть и концерты, после которых плейлист обновляется сам собой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста