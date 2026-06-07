Концерт для тех, кто любит, когда в треках одновременно стиль, драма и ощущение «я главный герой ночного фильма про свою жизнь». Markul собирает вечер мрачного вайба, качающих битов и текстов, под которые особенно хорошо смотреть в окно ночного такси и делать вид, что всё очень сложно. В программе — главные хиты, мощный лайв, плотный звук и атмосфера красивого музыкального меланхоличного хаоса. Где-то между танцами и лирикой обязательно появится желание выложить сторис в чёрно-белом фильтре и внезапно задуматься о жизни. Подойдёт тем, кто любит современный хип-хоп, эстетичную грусть и концерты, после которых плейлист обновляется сам собой.