Markscheider Kunst
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 14000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Markscheider Kunst — группа из Санкт-Петербурга и сегодня является одной из лучших «живых» команд страны. В Петербурге группа Маркшейдер Кунст выйдет на сцену и сыграет концерт в поддержку выхода сингла «Бугалу». Песня была записана Сергеем Ефременко и Маркшейдер Кунст в декабре 2022 года в студии Добролет. На Добролете совершили чудо, которое теперь стало возможным, и, собрали песню из «черновика» по эскизу, сделанному на последней сессии с Ефром. Начав в 1992 году Маркшейдер Кунст, без сомнения, стали частью культурного кода каждого жителя берегов Невы. История группы будет длиться, пока в сердце звучит румба, самба, реггей и ска.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи