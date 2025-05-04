Markscheider Kunst — группа из Санкт-Петербурга и сегодня является одной из лучших «живых» команд страны. В Петербурге группа Маркшейдер Кунст выйдет на сцену и сыграет концерт в поддержку выхода сингла «Бугалу». Песня была записана Сергеем Ефременко и Маркшейдер Кунст в декабре 2022 года в студии Добролет. На Добролете совершили чудо, которое теперь стало возможным, и, собрали песню из «черновика» по эскизу, сделанному на последней сессии с Ефром. Начав в 1992 году Маркшейдер Кунст, без сомнения, стали частью культурного кода каждого жителя берегов Невы. История группы будет длиться, пока в сердце звучит румба, самба, реггей и ска.