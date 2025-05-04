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Markscheider Kunst

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 14000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Markscheider Kunst — группа из Санкт-Петербурга и сегодня является одной из лучших «живых» команд страны. В Петербурге группа Маркшейдер Кунст выйдет на сцену и сыграет концерт в поддержку выхода сингла «Бугалу». Песня была записана Сергеем Ефременко и Маркшейдер Кунст в декабре 2022 года в студии Добролет. На Добролете совершили чудо, которое теперь стало возможным, и, собрали песню из «черновика» по эскизу, сделанному на последней сессии с Ефром. Начав в 1992 году Маркшейдер Кунст, без сомнения, стали частью культурного кода каждого жителя берегов Невы. История группы будет длиться, пока в сердце звучит румба, самба, реггей и ска.

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