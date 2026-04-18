Каждый год в апреле — месяце видимости и поддержки людей с аутизмом — сюда зовут всех познакомиться с фондом «Антон тут рядом» изнутри. Большая распродажа продукции всех мастерских, кафе от кулинарной мастерской, музыканты, совершенная разнота и изделия с цитатами и иллюстрациями авторов с аутизмом. 18 и 19 апреля, с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Все собранные средства пойдут на работу фонда, поддержку детей и взрослых с аутизмом.