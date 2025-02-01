МариКа. Пункт назначения: любовь
Воскресенская наб., 16
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 2300₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Это поэтической моноспектакль Марики (Марии Кабановой) о такой разной и многоликой любви. Романтическая любовь, любовь к родным, любовь к Родине, любовь к себе! Любовь, которая греет, созидает, иногда ранит. В этой программе нет запретных тем: честно поговоришь и о безответной любви, и о запретной любви, и о разводе, и об исцелении от травм. О том, как даже люболь пережить и преобразовать в свою силу, в катализатор творческого и личностного роста. Не случайно, что на тему любви написаны самые популярные стихи Марики. Аккомпанировать выступлению Марики будет Алина Орестова, фортепиано. Композитор, автор песен, лидер петербургской группы «Анна Каренина».
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