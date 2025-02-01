ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

МариКа. Пункт назначения: любовь

Гнездо глухаря
Воскресенская наб., 16

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 2300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Это поэтической моноспектакль Марики (Марии Кабановой) о такой разной и многоликой любви. Романтическая любовь, любовь к родным, любовь к Родине, любовь к себе! Любовь, которая греет, созидает, иногда ранит. В этой программе нет запретных тем: честно поговоришь и о безответной любви, и о запретной любви, и о разводе, и об исцелении от травм. О том, как даже люболь пережить и преобразовать в свою силу, в катализатор творческого и личностного роста. Не случайно, что на тему любви написаны самые популярные стихи Марики. Аккомпанировать выступлению Марики будет Алина Орестова, фортепиано. Композитор, автор песен, лидер петербургской группы «Анна Каренина».

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста