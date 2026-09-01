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Маргарита Родина

Бруклин Боул, Индустриальный проспект, 24

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик из Москвы. Участница «Женского стендапа» и второго сезона шоу «Открытый микрофон». До прихода в «Женский стендап» Маргарита Родина работала товарным аналитиком. Выпускница проекта «StandUp Цимермана». Попала на обучение благодаря подругам, которые уверяли Маргариту, что дарят ей абонемент на занятия зумбой.

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