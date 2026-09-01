Стендап-комик из Москвы. Участница «Женского стендапа» и второго сезона шоу «Открытый микрофон». До прихода в «Женский стендап» Маргарита Родина работала товарным аналитиком. Выпускница проекта «StandUp Цимермана». Попала на обучение благодаря подругам, которые уверяли Маргариту, что дарят ей абонемент на занятия зумбой.