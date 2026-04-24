Настольная психологическая дискуссионная игра, где у каждого игрока есть карточки с секретной ролью и скрытая манипуляция. Твоя задача — придерживаться роли и незаметно применить манипуляцию так, чтобы никто не раскрыл тебя. Иногда тебе придётся поддерживать тему, с которой ты на самом деле не согласен, или наоборот — спорить против того, что тебе близко. Эта игра помогает: • лучше распознавать манипуляции в жизни • чувствовать свои границы в разговоре • замечать свои автоматические реакции В безопасном формате на практике ты учишься понимать механизм работы манипуляции. • Ведущая: Алина Бычкова — психолог-бариста, ведущая трансформационных игр