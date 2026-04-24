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  1. Санкт-Петербург
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Манипуляция

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Настольная психологическая дискуссионная игра, где у каждого игрока есть карточки с секретной ролью и скрытая манипуляция. Твоя задача — придерживаться роли и незаметно применить манипуляцию так, чтобы никто не раскрыл тебя. Иногда тебе придётся поддерживать тему, с которой ты на самом деле не согласен, или наоборот — спорить против того, что тебе близко. Эта игра помогает: • лучше распознавать манипуляции в жизни • чувствовать свои границы в разговоре • замечать свои автоматические реакции В безопасном формате на практике ты учишься понимать механизм работы манипуляции. • Ведущая: Алина Бычкова — психолог-бариста, ведущая трансформационных игр

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