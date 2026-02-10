Окунись в мир звуков, света и свободы. Это не просто вечеринка — это манифест лёгкости, дружбы и музыки, которая говорит без слов. В канун международного женского дня, отвечать за атмосферу доверили исключительно виновницам грядущего торжества: Надине Цветаева Лина Н Руби Айлин Плаола Лила Первые 50 билетов по 500р. Резерв столов по тел.