Мама, я ночую у подруги!
Полтавская ул., 7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Окунись в мир звуков, света и свободы. Это не просто вечеринка — это манифест лёгкости, дружбы и музыки, которая говорит без слов. В канун международного женского дня, отвечать за атмосферу доверили исключительно виновницам грядущего торжества: Надине Цветаева Лина Н Руби Айлин Плаола Лила Первые 50 билетов по 500р. Резерв столов по тел.
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