Скульптура, керамика и графика петербургского мастера Маргариты Соловьевой-Ефимовой (род. в 1935). В светлых произведениях Соловьевой-Ефимовой ощущается скрытый драматизм, стремление постичь неявную сложность и противоречивость мира. Скульптор создает разнообразные по движению и цветовому решению условные плоскостные фигуры. Лаконичные образы людей, с их характерами и настроениями, художник объединяет в живые, подвижные пространственные композиции. Маргарита Соловьева-Ефимова переехала в Бостон (США) в 1997 году. Выставка посвящена произведениям 1980–1990-х годов, созданным в России. Часы работы: вт, чт, пт сб, вск: 12:00 — 20:00 ср: 14:00 — 21:00 пн — выходной.