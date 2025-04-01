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Малые формы, большие чувства

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Скульптура, керамика и графика петербургского мастера Маргариты Соловьевой-Ефимовой (род. в 1935). В светлых произведениях Соловьевой-Ефимовой ощущается скрытый драматизм, стремление постичь неявную сложность и противоречивость мира. Скульптор создает разнообразные по движению и цветовому решению условные плоскостные фигуры. Лаконичные образы людей, с их характерами и настроениями, художник объединяет в живые, подвижные пространственные композиции. Маргарита Соловьева-Ефимова переехала в Бостон (США) в 1997 году. Выставка посвящена произведениям 1980–1990-х годов, созданным в России. Часы работы: вт, чт, пт сб, вск: 12:00 — 20:00 ср: 14:00 — 21:00 пн — выходной.

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