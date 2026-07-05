Макс Ко
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент Стендап на ТНТ, финалист Открытого Микрофона на ТНТ, победитель RoastBattle Labelcom, участник шоу Токсик. Макс — стендап комик, известный своими наблюдательными и тонко подмеченными шутками. Его стиль — это сочетание самоиронии, острых комментариев о повседневной жизни и умения работать с залом. Макс активно выступает на стендап-площадках страны и участвует в популярных комедийных шоу.
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