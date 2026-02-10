Здесь будет свой магазин конфет: розовый свет, сахарная вата, сладкие детали и танцпол, который будет выглядеть слишком вкусно, чтобы уйти рано. Ещё будешь слышать рэп, попсу и твои любимые треки. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.