Спектакль-размышление о том, как далеко можно зайти в погоне за мечтой и в чём причина жестокости? Хроника мечты в одном действии. Реальная история из жизни одного маленького московского магазина, а в нём…Мешок. Мешок денег. Большой мешок, целлофановый. Там только деньги. Сколько там денег может быть? Спектакль по одноимённой пьесе Олжаса Жанайдарова. Длительность 1 час. Режиссёр: Елизавета Толубеева.