Магазин
Театральная мастерская «Образ», ул.Уральская дом 1, корп. 2А
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от 1100₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль-размышление о том, как далеко можно зайти в погоне за мечтой и в чём причина жестокости? Хроника мечты в одном действии. Реальная история из жизни одного маленького московского магазина, а в нём…Мешок. Мешок денег. Большой мешок, целлофановый. Там только деньги. Сколько там денег может быть? Спектакль по одноимённой пьесе Олжаса Жанайдарова. Длительность 1 час. Режиссёр: Елизавета Толубеева.
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