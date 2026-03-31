Погрузись в суровую атмосферу 90-х — время бандитов, ларьков и чужих денег!Это не просто «мафия», а полностью изменённая, жёсткая игра в стиле русского криминала эпохи перемен. Дресс-код обязателен: — спортивные костюмы, — золотые цепи, панамы и косухи — блатные прически и улыбки до ушей