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Мафия: бандитский Петербург
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Погрузись в суровую атмосферу 90-х — время бандитов, ларьков и чужих денег!Это не просто «мафия», а полностью изменённая, жёсткая игра в стиле русского криминала эпохи перемен. Дресс-код обязателен: — спортивные костюмы, — золотые цепи, панамы и косухи — блатные прически и улыбки до ушей
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