ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мафия: бандитский Петербург

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Погрузись в суровую атмосферу 90-х — время бандитов, ларьков и чужих денег!Это не просто «мафия», а полностью изменённая, жёсткая игра в стиле русского криминала эпохи перемен. Дресс-код обязателен: — спортивные костюмы, — золотые цепи, панамы и косухи — блатные прически и улыбки до ушей

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста