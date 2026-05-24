Ты – мафия или мирный житель? Представь: ты находишься в небольшом городке, который каждую ночь терроризирует банда мафиози. Днём они выглядят как обычные люди, но, как только на город опускается тьма, они превращаются в преступников, вершащих свои грязные делишки. Твоя задача – вычислить их и спасти город... если, конечно, ты сам не один из них! На месте расскажут подробно все правила, ведёт игру Артём. Вход свободный, но обязательна предварительная запись, так как количество людей ограниченно. И возьми, пожалуйста, с собой паспорт, так как это бар, а значит все мероприятия только для совершеннолетних.