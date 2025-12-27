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Made in Ibiza feat Dubai gold edition w/ Tocadisco

Ibiza, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 12

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Завершение:

от 1199₽ до 5555₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новогоднее путешествие для всех, кто остаётся в зимнем Питере праздновать свой корпоратив. Тебя ждут преданные подписчики музыкального канала блогера из Дом 2, который выступает на электронной сцене под псевдонимом Vetadisco. И не случайно он выбрал своим кумиром легендарного немецкого музыканта и покорителя женских сердец — Roman Boeer, который гастролирует по всему земному шару под ником Tocadisco. Локальную поддержку окажут топовые ди-джеи из Питера и Москвы, которые сделают эту ночь незабываемой, наполненной музыкой, хорошим праздничным настроением и лучшими воспоминаниями уходящего года.

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