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Made in Ibiza

Ibiza, Садовая улица, 12

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от 99₽ до 3999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Жаркая вечеринка с резидентами топовых столичных промо-групп в атмосфере тропического острова. Дресс-код: светлый, летний и комфортный, ведь танцы будут до самого рассвета. Line-up: Dub Pepper ((Msc) KHOLINA (Msc) Sergey Seaman (Msc) Februm (Msc) Kuman.RU (N.Nov) Malygin (Msc) Vetadisco (Bday set) Kinky sound JOHN CANDY Nedisco Lisa Marty PETROVSKY Fortov

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