Жаркая вечеринка с резидентами топовых столичных промо-групп в атмосфере тропического острова. Дресс-код: светлый, летний и комфортный, ведь танцы будут до самого рассвета. Line-up: Dub Pepper ((Msc) KHOLINA (Msc) Sergey Seaman (Msc) Februm (Msc) Kuman.RU (N.Nov) Malygin (Msc) Vetadisco (Bday set) Kinky sound JOHN CANDY Nedisco Lisa Marty PETROVSKY Fortov