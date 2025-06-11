Полное погружение в атмосферу летнего фестиваля VNVNC: от тропических декораций и специального бразильского меню в баре до звуков, которые перенесут тебя прямо на побережье Атлантического океана. Этой ночью за пультом KLOPOTA со своим долгожданным special DJ-сетом, который она готовила специально для этой вечеринки. А для самых активных и азартных - традиционный, но такой весёлый, турнир по набиванию футбольного мяча с вкусными призами (так что готовься показать свои скиллы!). Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.