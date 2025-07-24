Выставка исследует глубокие связи между человеческой жизнью и природой. Вдохновлённые словами Ф. Ницше, мультидисциплинарные авторы собрались, чтобы в своих объектах отразить понятия о вечности, любви и возрождении: «С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину». Художники: Александр Чернощеков Алена Бога Алиса Телеганова Андрей Блиок Анна Ставиноженко Артем Оноха Виталий Простов Вова Цыган Геннадий Бекаревич Евгения Юркина Иван Куденко (Kудо) Илья Крейдун Камила Алиярова Кирилл Свитящук Лена Кот Мария Колышкина Маша Янковская Надежда Ртищева Нина Клементина Клавихо-Телепнева Пана Даня Дарвис Видеоарт: Зоя Кравченко/Евгений Товпенец Саундарт: citizen pablo Перформанс: CHE SHE Декор: лавка «Зеленогорск» Куратор: Дарья Зайцева Время работы выставки: пн/ср/пт с 19:00 до 21:00 сб/вс с 15:00 до 19:00 вт/чт — выходные Открытие выставки пройдёт 24 июля с 19:00 до 21:00. Вход свободный, но организатор принимает донаты. Место: Пространство АТС, 4 этаж