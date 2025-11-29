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Люболюб. Мечты людоеда

Сад Искусств, Загородный проспект, 35

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка иллюстраций Анастасии Аветисян. «Я урод, когда являюсь тем, кто я есть. Я урод, когда притворяюсь кем-то другим. У меня нет выбора.» Погрузись в фантасмагорию извращенного сознания, загнанного в клетку. Грань между реальностью и фантазией стерта. Ужасное сменяется смешным, а маскарад чувств обнажает паранойю, стыд и всепоглощающее одиночество. Иллюстрации к одноименному авторскому рассказу, где ты останешься наедине с внутренним миром, в котором невыносимо быть собой и невыносимо быть другим. Работы на выставке содержат сцены сексуального характера и жестокости. Вернисаж 29 ноября, 19:00 30 ноября - 6 декабря выставка работает с 14:00 до 21:00

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