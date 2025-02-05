Луций и его обезьянка
Арт-пространство «Метамодернисты», улица Ефимова, 5
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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Необычное
Про событие
Персональный проект Ильи Овсянникова, не совсем характерный для художника. Фанатичный живописец, верующий в петербургский миф, представляет в самоироничной инсталляции из работ разных лет мистическую декадентскую историю о скитаниях в мирах египетских и античных богов, падении на дно, гаданиях на хрустальном шаре, отчаянии, катарсисе и несбыточном, но таком желанном обретении себя в чистой сакральной форме. Печальные дамы с длинными волосами русалок, ведьмы и жрицы Исиды, бесплотные духи и фаюмские лики, инопланетное монохромное египетское солнце и навсегда застывшее время, детский домик, череда смазанных богемных образов и... обезьянка на плече забытого живописца - круговорот навязчивых образов, как во сне, закручен вокруг античной маски и грязной дороги, увязшей в обманчивых поисках той самой истинной формы, очищенной от всего лишнего. Точное время посещения и режим работы уточняй по телефону +7 931 222 0345.
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