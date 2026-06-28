На мастер-классе совершенно не нужны навыки рисования. Под руководством профессионального художника-педагога каждый участник создаст свою луну всего за 3 часа. Светильник будет светодиодный без провода, работает от батареек. Есть кнопка включения и выключения. Каждого участника угостят по желанию бокалом вина или чаем. Диаметр изделия — 30см По итогу ты уходишь с готовым светильником, который сразу забираешь с собой.