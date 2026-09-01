Лука Хиникадзе
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Весьма колоритный персонаж отечественной стендап-сцены. Ему определённо есть о чём рассказать: он пережил «революцию роз», доставал тараканов из ушей пациентов и носит гордое название «мемолог», а если его имя и фамилию вбить в гугл, то одним из первых высвечивается слово «женщина».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи