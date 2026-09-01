Весьма колоритный персонаж отечественной стендап-сцены. Ему определённо есть о чём рассказать: он пережил «революцию роз», доставал тараканов из ушей пациентов и носит гордое название «мемолог», а если его имя и фамилию вбить в гугл, то одним из первых высвечивается слово «женщина».