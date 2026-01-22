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Лучшее время

Eggz Gallery
Галерная улица, 19

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от 200₽ до 250₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональная выставка художника Максима Саввы. Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой. На работах, выполненных в духе сентиментального гуманизма, можно встретить случайных персонажей — Ахматову, Шостаковича, кукол и львов — пейзажи и пустоту эмоциональных ландшафтов Петербурга ХХ-ХХI веков. Отсутствие коммуникации между людьми превращается в точку входа. Она предлагает каждому зрителю совершить свой собственный звонок в «Лучшее время» и одновременно показывает невозможность диалога: без драматизма, с возможностью игры и иронией, без которой любое искусство мертво. Входной билет приобретается на месте: 250 руб. — обычный, 200 руб. — льготный. График работы: чт-вс / 12:00 — 20:00

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