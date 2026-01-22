Соло-проект художника Димы Королева, работающего под псевдонимом Маршак. Новая живописная серия автора развивает и радикализирует исследование разрывов и сближений текстуального и живописного: слова и изображения, в пространстве между которыми — весь абсурд человеческой жизни. В проекте Маршака «Лубки» картина становится знаком, а экспозиция — алфавитом, призванным создать обэриутский язык для описания тотальности бюрократической системы и замкнутости «казённого» мировоззрения. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни