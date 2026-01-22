Лубки
Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)
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от 250₽ до 400₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Соло-проект художника Димы Королева, работающего под псевдонимом Маршак. Новая живописная серия автора развивает и радикализирует исследование разрывов и сближений текстуального и живописного: слова и изображения, в пространстве между которыми — весь абсурд человеческой жизни. В проекте Маршака «Лубки» картина становится знаком, а экспозиция — алфавитом, призванным создать обэриутский язык для описания тотальности бюрократической системы и замкнутости «казённого» мировоззрения. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни
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