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Лубки

Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)

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Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Соло-проект художника Димы Королева, работающего под псевдонимом Маршак. Новая живописная серия автора развивает и радикализирует исследование разрывов и сближений текстуального и живописного: слова и изображения, в пространстве между которыми — весь абсурд человеческой жизни. В проекте Маршака «Лубки» картина становится знаком, а экспозиция — алфавитом, призванным создать обэриутский язык для описания тотальности бюрократической системы и замкнутости «казённого» мировоззрения. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни

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