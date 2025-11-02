Театральное расследование в одном из самых загадочных особняков центра Санкт-Петербурга. На окраине города стоит особняк герцогини Жозефины де Лавуар — женщины с безупречным вкусом и странными увлечениями. Говорят, каждое полнолуние она устраивала собрания тайной ложи, где проводились какие-то оккультные ритуалы, связанные со сновидениями и переходом в другую реальность. Однажды, во время очередного собрания, один из членов ложи таинственно исчезает. Гости занимают места и получают папки с материалами, где содержатся отрывки писем, фотографии, улики и вещественные доказательства. Всё расследование сопровождает сама герцогиня, общаясь с гостями, делясь подсказками или запутывая историю ещё больше. Стол победителей, раскрывших дело, получают подарочные мини-настойки в бутылках. В билет включён аперитив. 16:00 сбор гостей 17:00 начало действия