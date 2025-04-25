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Lovesick

Ленинград Центр
Потемкинская, д.4, лит. А

Начало:

Завершение:

от 30000₽ до 35000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Самое эпатажное и откровенное шоу «Ленинград Центра», в основе которого главное правило любви: у нее нет правил! Полюбившиеся истории и новые эпизоды той самой любовной лихорадки, которая рождается в момент, когда между мужчиной и женщиной возникает влечение... Провокационная постановка похожа на утонченную игру со зрителем, полную аллегорий и изящных культурных отсылок. Эффектные сценические решения здесь объединяются с цирковой пластикой и хореографией, проникновенным вокалом и чарующей эстетикой женского тела. Каждый номер построен на контрастах, чувственных переживаниях и пьянящей страсти, здесь есть место сексу и рок-н-роллу. Чувства заостряются, и отвлечься от происходящего на сцене нет ни единого шанса!

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