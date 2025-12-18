ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Love Story на Неве

Руки ВВерх,проспект Культуры, 1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3500₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли

Про событие

Шоу-мюзикл, который вернёт тебя в Петербург начала 2000-х — тот самый Петербург, где все мечты начинались с уличной музыки и танцев до утра. Она — звезда премиального поп-клуба. Он — уличный музыкант, мечтающий стать рок-звездой. Эта история о романтической встрече двух молодых людей, чьи жизни пересекаются в самом центре Петербурга. Шоу наполнено живым исполнением песен, танцами и ностальгическими композициями начала 2000-х. Ты окунёшься в атмосферу тех лет: уличные музыканты, шумные клубы, уютные квартирники и, конечно же, любовь. Дресс-код: приветствуется стиль в духе 00-х для полного погружения в атмосферу.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста