Шоу-мюзикл, который вернёт тебя в Петербург начала 2000-х — тот самый Петербург, где все мечты начинались с уличной музыки и танцев до утра. Она — звезда премиального поп-клуба. Он — уличный музыкант, мечтающий стать рок-звездой. Эта история о романтической встрече двух молодых людей, чьи жизни пересекаются в самом центре Петербурга. Шоу наполнено живым исполнением песен, танцами и ностальгическими композициями начала 2000-х. Ты окунёшься в атмосферу тех лет: уличные музыканты, шумные клубы, уютные квартирники и, конечно же, любовь. Дресс-код: приветствуется стиль в духе 00-х для полного погружения в атмосферу.