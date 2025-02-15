Знаменательный день не только для парочек, но и если ты сильный и независимый. Тебя ждут: Игры на знакомство; Just Dance; Дискуссии на тему любви; Настолки. Знакомства, развлекательная программа и всеми любимые дискуссии, на которых обсудят, что же такое любовь? Вход свободный, но захвати что-то к чаю. Возрастное ограничение 18 - 27 лет.