Love story
лофт Явление, проспект Обуховской Обороны, 105
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Знаменательный день не только для парочек, но и если ты сильный и независимый. Тебя ждут: Игры на знакомство; Just Dance; Дискуссии на тему любви; Настолки. Знакомства, развлекательная программа и всеми любимые дискуссии, на которых обсудят, что же такое любовь? Вход свободный, но захвати что-то к чаю. Возрастное ограничение 18 - 27 лет.
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