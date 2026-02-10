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  1. Санкт-Петербург
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Ломаные Ритмы

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весенний эпизод Ломаных Ритмов совместно с DnB комьюнити X Wave — самым харизматичным и очаровательным коллективом Петербурга. Уникальное событие для любителей Drum and Bass музыки, настоящий взрыв эмоций. Один из самых ожидаемых drum & bass ивентов этой весны в Петербурге. В эту ночь на двух танцполах топовые артисты сцены: ARMODINE / DC2 / NUWEI / KROT / PUNCHMAN / SAINT RIDER И сильнейший расширенный лайнап: 4TY, AIM, BASS BUDDY, BULLAWAY, BURSTON, CAPITAL DOGZ, CHILLHOMERS, DENVEE, FILIMONOVA, GOFRA MASLOW, GRAVIPLASH, LENA RUSH, LIRA, MATVIS, SIRENA, SOFARI, SOFTSKILLA, UNQUIET, X-MERA.

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