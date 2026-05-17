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Лолита Косс

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Первый утренний концерт–настройка с самыми нужными словами себе, которые прозвучат в правильное время и на свежем воздухе. Настоящее доброе утро — атмосферное, живое и немного магическое: обязательно сделаешь зарядку, бережно разомнешься, а между треками будешь делать небольшие практики — интерактивы, чтобы день был запущен на максимум. Надевай пижаму, маску для сна, приходи в бигудях или вообще в одеяле — но имей ввиду, будешь на улице и прежде всего позаботься, чтобы тебе было тепло.

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