Первый утренний концерт–настройка с самыми нужными словами себе, которые прозвучат в правильное время и на свежем воздухе. Настоящее доброе утро — атмосферное, живое и немного магическое: обязательно сделаешь зарядку, бережно разомнешься, а между треками будешь делать небольшие практики — интерактивы, чтобы день был запущен на максимум. Надевай пижаму, маску для сна, приходи в бигудях или вообще в одеяле — но имей ввиду, будешь на улице и прежде всего позаботься, чтобы тебе было тепло.