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Лодочник

Санкт-Петербургский Городской театр
Литейный проспект, 46

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Представьте себе древнегреческий миф или трагедию, где главный герой спускается в мир мёртвых, чтобы сразиться со смертью и спасти свою возлюбленную. Но что будет, если этим героем окажется не Орфей, а обыкновенный русский сторож, страдающий от безденежья и алкоголизма? Подписав контракт с потусторонними силами, сторож Саша устраивается работать лодочником на реке Стикс и начинает переправлять людей с одного берега на другой. И так бы всё и продолжалось до бесконечности, если бы не любовь — как это обычно и бывает в мифах. Продолжительность: 150 минут.

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