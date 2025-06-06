Lo-Fi Quokka Toosa
Большая Пушкарская ул., 50
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
Рэп в грязных и дырявых кроссах, lo-fi без прикрас, биты, от которых шатаются окна и нервы. Музыканты будут топить за underground, сыпать строчками по е*алу, включать техно в самый неожиданный момент и молчать между куплетами, как будто это финал. hip-hop / lo-fi / underground / немного техно Вход — donation
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