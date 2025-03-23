Мультижанровая группа, гармонично сочетающая в себе нежный, и в то же время драйвовый женский вокал, прогрессивные синтезаторы и «злые» гитары. Группа имеет узнаваемое, но в то же время ни на что не похожее звучание. От шёпота до крика, от драм-н-бейса до метала, а на десерт – сказочные, фолковые мелодии.