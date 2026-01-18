ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Литературный клуб «House of lives»

Студия 6/8, Каменноостровский проспект, 10Б, 2 этаж

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Формат: > Живые встречи единомышленников > Свободные дискуссии > Чай, печеньки и тёплая атмосфера > Книги выбирают вместе голосованием Ведёт: Яромир, любит литературу, обожает погружаться в вымышленные и не очень сюжеты, проникаться интересными героями. Почему бы не делать это вместе, в приятной обстановке с чаем и печеньем? Немного про Яромира: Закончил бакалавриат, изучал историю, культуру и политику Китая, Японии, Кореи. С детства увлекается русской и зарубежной литературой, большой фанат авторов постмодернизма. Имеет опыт работы журналистом, занимается писательством как хобби. Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста