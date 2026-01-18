Формат: > Живые встречи единомышленников > Свободные дискуссии > Чай, печеньки и тёплая атмосфера > Книги выбирают вместе голосованием Ведёт: Яромир, любит литературу, обожает погружаться в вымышленные и не очень сюжеты, проникаться интересными героями. Почему бы не делать это вместе, в приятной обстановке с чаем и печеньем? Немного про Яромира: Закончил бакалавриат, изучал историю, культуру и политику Китая, Японии, Кореи. С детства увлекается русской и зарубежной литературой, большой фанат авторов постмодернизма. Имеет опыт работы журналистом, занимается писательством как хобби. Запись в ТГ