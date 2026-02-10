Лирой Торнхилл (The Prodigy)
Пироговская набережная, 5/2
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от 1900₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лирой Торнхилл выступит в Санкт-Петербурге со своим диджей-сетом. Это британский музыкант, диджей и танцор. Наибольшую известность получил как участник легендарной группы The Prodigy. В 2000 году Торнхилл покинул The Prodigy, чтобы сосредоточиться на сольной карьере — выступая все эти годы как диджей и выпуская музыку под различными псевдонимами.
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