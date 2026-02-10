ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лирой Торнхилл (The Prodigy)

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лирой Торнхилл выступит в Санкт-Петербурге со своим диджей-сетом. Это британский музыкант, диджей и танцор. Наибольшую известность получил как участник легендарной группы The Prodigy. В 2000 году Торнхилл покинул The Prodigy, чтобы сосредоточиться на сольной карьере — выступая все эти годы как диджей и выпуская музыку под различными псевдонимами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста