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Лирида. Музыка с душой
набережная реки Мойки, 90
Начало:
Завершение:
1700₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Лирида — это инди-поп проект, который погружает слушателя в мир чувственных мелодий и живых инструментов. Их музыка, наполненная атмосферой тепла и искренности, уже завоевала сердца многих поклонников и звучит в современных фильмах и сериалах, таких как «Полярный» и «Слово пацана».
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