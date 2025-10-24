Лирида — это инди-поп проект, который погружает слушателя в мир чувственных мелодий и живых инструментов. Их музыка, наполненная атмосферой тепла и искренности, уже завоевала сердца многих поклонников и звучит в современных фильмах и сериалах, таких как «Полярный» и «Слово пацана».