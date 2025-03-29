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Лимбо: иммерсивный спектакль-эксперимент

Культурное пространство «АТС», Россия, Санкт-Петербург, ул. Некрасова 3-5В

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Это не просто спектакль, а смелый эксперимент на стыке театра, музыки, соцсетей и петербургской культуры. Тебя ждет необычный формат, где привычные границы искусства стираются. Участники действа — потомственный инфоцыган, скрипач, блогер, художник и даже нано-люди — создадут атмосферу, в которой каждый зритель станет частью перформанса. Это не просто наблюдение, это совместный эксперимент, где твой опыт будет таким же важным, как и их действие. Лимбо — это провокация, вызов и новый взгляд на искусство. Покупая билет, ты соглашаешься на участие в эксперименте, где все может пойти не по плану, но именно в этом и заключается магия происходящего.

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