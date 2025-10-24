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Релизный ивент от команды, вдохновлённой атмосферой и эстетикой мистичного и загадочного трайба. Новым звучанием и видением транса, техно и других кросс-жанровых симбиозов на высоком бпм. Лайнап: SLAVA FINIST / MORPHA / KATSURA / G DEPOT / DST Стили: Techno / Perfomance Visual performance
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