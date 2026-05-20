Сколько раз вы соглашался на просьбы других, хотя внутри хотели сказать «нет»? Сколько раз после этого чувствовал раздражение, усталость или даже злость на себя? На лекции разберёшь, почему страх обидеть других и чувство вины мешают отстаивать личные границы, и как это влияет на отношения, работу и внутреннее спокойствие. В программе: — Как отличать здоровые границы от тех, что истощают тебя — Почему так трудно говорить «нет» и что этому препятствует — Как спокойно и уверенно отстаивать свои границы, не чувствуя вины Если ты устал от ощущения, что всё решают за тебя, и хочешь наконец почувствовать опору внутри — эта лекция станет твоим первым шагом. Спикер: Анастасия Емельянова — психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям. • Цена участия в мероприятии — бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав что-то из меню